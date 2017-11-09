Посол Канади долучився до традиційного Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності (фоторепортаж)

9 листопада 2017 року в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка відбулося написання XVII Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності з нагоди Дня української писемності та мови.

Участь у радіодиктанті з української мови також взяв посол Канади в Україні Роман Ващук. У своєму Tiwtter дипломат повідомив, що це для це вперше.

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Крім того, з Днем української мови та писемності, який в Україні відзначають з 1997 року щорічно 9 листопада, українців привітали посли США та Великобританії Марі Йованович і Джудіт Гоф.

"Посол Йованович та команда Посольства США в Україні вітають з Днем української писемності та мови. #єдина_країна", - йдеться у повідомленні Посольства США в Україні.

"Вітаю з Днем української мови та писемності", - наголосила у свою чергу посол Британії Гоф. Вона пояснила, чому вивчає українську мову, яка вже є сьомою у її житті. "Мені здається, що ця мова дуже мелодійна, логічна і цікава", - зауважила Гоф.

"На жаль, я не розмовляю українською настільки вільно, як мені хотілося б. До того, як я приїхала до України, я вивчала українську протягом двох місяців. Зараз я маю урок раз на тиждень - хочу більше, але маю мало часу. Тим не менше, я намагаюся використовувати усі можливості говорити, слухати і читати українською мовою", - заявила дипломат.