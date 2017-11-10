В Житомирі близький до завершення проект з розробки та запуску індустріального парку - голова ОДА Гундич

19:50, 10 листопада 2017
Суспільство
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На думку голови Житомирської ОДА, індустріальний парк відкриє нові економічні та соціальні можливості для області, а регіональне туристичне агентство Житомирщини - нові перспективи.

Житомирська ОДА

У Житомирі - близький до завершення проект із розробки та запуску  індустріального парку. Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, про це сьогодні повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич  під час зустрічі із заступником міністра економічного  розвитку і торгівлі України Михайлом Тітарчуком.

“  У Житомирі - близький до завершення проект із розробки та запуску в роботу індустріального парку”,- зазначив Гундич.

Він також обговорив з Тітарчуком перспективи розвитку туризму та індустріального парку в регіоні.

На думку голови Житомирської ОДА, індустріальний парк відкриє нові економічні та соціальні можливості для області, а регіональна туристична агенція Житомирщини – нові перспективи.

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«Ми готуємо проект регіональної туристичної агенції Житомирської області. Вважаю, що це перспективно і у нас є, що показати – навіть я не все ще бачив. Взяти хоча б музей коштовного каміння у Хорошеві – таких в Україні ви не знайдете. Зараз ідей, як розвивати туризм, багато. Перш за все, має бути відповідальна людина, яка б цим жила. Далі - розробка різноманітних програм на смартфон, QR-коди на кожному туристичному об’єкті, і багато іншого – інноваційного. Починати треба з малого», – підкреслив Гундич.

Як повідомляв УНІАН, з початку року більше тисячі жителів Житомирщини підписали контракт з ВСУ.

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Теги: #індустріальний парк в Житомирі