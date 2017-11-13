Дідусь-продавець меду з багажника Tesla у Києві розповів про візити Ющенка

За кілька тижнів ролик про дідуся, який торгує медом з багажника Tesla, переглянули понад 420 тисяч людей. Журналісти поспілкувалися з чоловіком та з'ясували, звідки у 82-річного продавця меду гроші на недешевий електромобіль.

Микола Улянич зізнався, що не очікував стати зіркою на старість своїх літ. А потім розповів, що вже давно є фанатом Ілона Маска, тому останні роки хотів стати власником саме екологічного авто, йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

І врешті зізнався, звідки ж гроші на здійснення мрії. "Я продав будинок з територією, огороджений, заасфальтований", - розповів чоловік.

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Впродовж інтерв’ю пан Микола намагався більше говорити про мед і його користь. На цю тему він уже видав понад два десятки книжок. Він пропагує здоровий спосіб життя, займається йогою, постійно ходить у сауну, не вживає алкоголю та м'яса. А головне - щодня їсть мед.

Чоловік зізнався, що довго працював у вугільній промисловості, це й підірвало здоров'я. А книга з бджолярства врятувала його життя. Захоплення зростало, що і зробило його одним з найвідоміших пасічників України. Навіть сам Ющенко двічі приїздив до нього.

Микола з радістю показує свої вулики, соти, але найбільшою гордістю вважає свою сім'ю: двох синів, п'ятьох онуків, чотирьох правнуків та дружину, з якою прожив більше 50 років. А потім зазнається: хоч і розміняв вже дев'ятий десяток, але не почувається не більше 55 років. Причиною вважає тільки свій спосіб життя.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Осокорках помітили дідуся на автомобілі Tesla, який торгував медом.