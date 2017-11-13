У Чернігові рок-музиканти зіграли на інструментах з гільз і гранатометів (відео)

У Чернігові рок-музиканти зіграли на інструментах з гільз і гранатометів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Відстріляні військові трофеї бійці привезли додому з АТО.

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Місцевий майстер перетворив їх у музичні інструменти. З гранатомета вийшла гітара, а з гільз різного калібру - пан-флейта.

Раніше повідомлялося, що легендарні Scorpions прибули до Києва.