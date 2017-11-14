Затриманий в Одесі за поранення з пістолета дільничного виявився діючим поліцейським

Чоловік, затриманий в Одесі 11 листопада, за тяжке поранення дільничного інспектора, виявився діючим поліцейським.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, в результаті конфлікту на вулиці Паустовського поранення в голову з пістолета дістав 34-річний чоловік під час конфлікту у дворі житлового будинку.

«До Суворовського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Паустовського лежить закривавлений чоловік. Його було госпіталізовано з пораненням скроневої частини голови», - зазначили в главку.

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Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 15 (замах на злочин) і частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що на місці події 34-річний потерпілий перебував з двома своїми знайомими. У ході розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт.

Як зазначив радник начальника головного управління ГУ НП Руслан Форостяк, на даний час всіх учасників події встановлено, з ними проводяться необхідні слідчі дії. Підозрюваного затримано.

«Як виявилося, йдеться не про колишнього поліцейського, а про нинішнього інспектора управління патрульної поліції Одеси. У нього вилучено жетон і посвідчення», - зазначив Форостяк.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини, за яких потерпілий дістав тілесні ушкодження.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада на лінію «102» надійшла інформація про стрілянину в Суворовському районі Одеси - біля одного з багатоповерхових житлових будинків по вул. Паустовського. На місці події було знайдено чоловік з пораненням голови, його доставили в лікарню. Раніше повідомлялося, що резонансна НП сталася за участю нинішнього і колишнього співробітника правоохоронних органів. У поліції стверджували, що підозрюваний, який вистрілив з пістолета в поліцейського, є колишнім правоохоронцем.