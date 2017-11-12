В Одесі поліцейському вистрілили у голову: він у важкому стані в реанімації

В Одесі трапився резонансний інцидент за участі діючого та колишнього працівника правоохоронних органів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник начальника одеської поліції Руслан Форостяк.

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«Учора, в компанії молодих людей, що розпивали спиртні напої виник конфлікт, в результаті один з них, діючий працівник, дільничий, що в позаслужбовий час брав участь в події, з травмою голови знаходиться у важкому стані в реанімації, лікарі намагаються врятувати йому життя, провели досить складну операцію», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, поліцейський отримав поранення в результаті пострілу з пристрою з відстрілу травматичного боєприпасу, що в народі зветься як травматичний пістолет.

Інший, що виявився його кумом, колишній працівник, затриманий у порядку ст. 208 КК України, також затриманий ще один учасник "п'янки".

Слідство у справі за ознаками ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України веде Прокуратура області.