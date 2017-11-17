У ДТП в Україні гине вчетверо більше людей, ніж на фронті - Аваков

В Україні внаслідок дорожньо-транспортних пригод гине у чотири рази більше людей, ніж в антитерористичній операції на Донбасі.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає ТСН.

За його словами, минулого року внаслідок ДТП загинуло 3187 осіб, а цього року – 2317. У день виходу передачі 16 листопада в Україні внаслідок аварій загинуло вісім людей і 92 отримали поранення.

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"На жаль, ті втрати, які ми несемо на дорогах, у чотири рази перевищують ті втрати, які ми несемо на фронті. І це трагічна правда", - сказав Арсен Аваков.

Міністр зазначив, що є декілька причин, чому відбуваються ДТП. Перше за все, це перевищення безпечної швидкості. Окрім того, аварії відбувається через порушення правил маневрування, проїзду перехрестя, недотримання дистанції та керування транспортними засобами у нетверезому стані.

"І коли ти п’яний, ти завжди порушуєш і перше, і друге, і третє, і четверте", - зазначив Аваков.