Дронова вперше привезли на місце страшної ДТП для слідчого експерименту

У Харкові ввечері 16 листопада на місці трагічної ДТП провели третій слідчий експеримент. І вперше за участю водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова. Про це йдеться в програмі ТСН.Ранок.

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Геннадія Дронова на місце трагедіїпривезли з СІЗО в автозаку і в наручниках.

Слідчі провели численні виміри. Втім, результати експерименту, як і двох попередніх, правоохоронці залишили в таємниці в інтересах слідства.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Апеляційний суд Харківської області розглянув апеляціюДронова на запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Водій Volkswagen Touareg намагався вийти з СІЗО під домашній арешт. Однак суддя Ярослав Чопенко залишив апеляційну скаргу без задоволення.

Під час слухання Геннадій Дронов, який брав участь у засіданні в режимі онлайн-конференції, заявив, що не визнає себе винним в аварії, яка забрала шість життів, а сім'ю іншого водія-учасника ДТП Олени Зайцевої звинуватив у спробі тиснути на суд і слідство. Після оголошення рішення суду Дронов впав на стіл, і відеозв'язок перервався.