У Харкові суд залишив під вартою другого водія-учасника ДТП на Сумській

У Харкові суд залишив під вартою Геннадія Дронова, другого водія-учасника дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Сумській, внаслідок якої загинули шість людей. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 16 листопада, ухвалив Апеляційний суд Харківської області.

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"Апеляція по Дронову залишила рішення в силі. Скаргу адвоката залишили без задоволення", - зауважили у прокуратурі.

Адвокат Дронова Сергій Перепелиця просив суд замінити для свого підзахисного тримання під вартою на домашній арешт із носінням електронного засобу контролю в нічний час доби.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення Lexus 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля Wolksvagen Touareg, за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення Lexus вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі.