Резонансна ДТП у Харкові: другого фігуранта справи теж хочуть посадити до СІЗО

Поліція Харкова планує до кінця листопада направити до суду справу про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Сумській.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 7 листопада, під час спільного брифінгу сказав заступник начальника ГУ Нацполіції – начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Чиж.

«У короткі строки, я планую, як начальник слідчого управління, до кінця місяця направити кримінальне провадження до суду, якщо не буде якогось затягування, інші свідки», - сказав Чиж.

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За його словами, слідчі будуть просити суд взяти другого підозрюваного - водія автомобіля «Фольксваген Туарег» Геннадія Дронова – під варту без можливості внесення застави. Чиж додав, що обидва водії порушили не менше трьох пунктів Правил дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

20 жовтня суд взяв на два місяці під варту підозрювану Зайцеву. 6 листопада підозру у скоєнні ДТП оголосили Дронову.