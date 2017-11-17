Українці зможуть дізнатися, хто з чиновників цікавився їхніми електронними даними

Громадяни України зможуть дізнатися, хто з чиновників, коли і з якою метою цікавився їхніми персональними даними. Процедуру уможливить впровадження системи електронної взаємодії між державними реєстрами "Трембіта". Про це повідомила прес-служба представництва ЄС в Україні, передає "Німецька хвиля".

Читайте такожВ Україні можна буде зареєструвати шлюб і дитину онлайн Проект "Трембіта", створений за естонським зразком, буде запущений найближчими місяцями. Він покликаний спростити і прискорити взаємодію громадян з держорганами, а також знизити рівень бюрократії. Завдяки цій системі 98% держпослуг можна буде оформити через інтернет. Наприклад, процедура оформлення соціальної допомоги при народженні дитини займатиме один день замість десяти.

Зазначається, що подібна система працює в 60-ти країнах світу. "Трембіту" запроваджує консорціум з Естонії та України у співпраці з Державним агентством України з питань електронного урядування. Фінансову підтримку надав Євросоюз, а також уряди Естонії та Швеції.

"Реалізація електронної системи, до якої Україна йшла довгих два роки, дозволить громадянам стати справжніми власниками інформації про себе", - заявила керівник проекту EGov4Ukraine, співробітниця Академії електронного управління Естонії Марі Педак.

У другій половині 2017 року Естонія головує в Раді Євросоюзу. Один із пріоритетів країни полягає в тому, щоб підштовхнути Європу до розвитку цифрових технологій. Серед країн ЄС Естонія посідає перше місце за рівнем цифрової сфери держпослуг.