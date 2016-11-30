З січня у Києві планується запустити "пілотний" проект електронного запису до лікарів
З січня у Подільському районі Києва планується запустити «пілотний» проект електронного запису до лікарів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні заступник голови КМДА Микола Поворозник на презентації Київському міському голові Віталію Кличку запланованих до реалізації в столиці проектів в рамках реформування сфери медичних послуг.
За інформацією Поворозника, система вже розроблена на базі медзакладів Подільського району і зараз триває завершальний етап її тестування.
Як зазначалось, система запису до лікаря, як і раніше, зберігатиме можливість зробити це через реєстратуру в медустанові, водночас дозволить потрапити на прийом після дзвінка на телефонну лінію call-центра (044) 580-10-70, (073) 580-10-70, (068) 580-10-70, (066) 580-10-70, і через інтернет, зайшовши на сайт www.helsi.me.
До cистеми наразі підключені медзаклади первинної ланки – амбулаторії та відділення діагностичного центру, а у майбутньому будуть підключені стаціонари, травмпункти й аптеки. У системі є реєстр пацієнтів. Для кожного пацієнта буде створена електронна медична картка, що зберігатиме в електронному вигляді всю історію хвороби. Лікарі зможуть ознайомлюватись он-лайн з результатами попередніх візитів пацієнта до медустанов.
Читайте такожПетиція до влади Києва з вимогою розібрати фасад Театру на Подолі набрала понад 2,7 тисячі підписів
Наразі до високошвидкісного Інтернету підключено 8 реєстратур, які пов’язані з 18 амбулаторіями та іншими медустановами у районі. 365 працівників проходять навчання з підвищення комп’ютерної грамотності. 870 медпрацівників вже внесено в систему.
Поворозник нагадав, що у медзакладах Подільського району також з нового року планується запровадити інший проект – «гроші йдуть за пацієнтом».
Своєю чергою Кличко відзначив необхідність якнайшвидше поширити реалізацію цих проектів на весь Київ, щоб всі жителі столиці відчули позитивні зміни в наданні медичних послуг.
«Наше завдання - щоби ці проекти якомога швидше почали реалізовуватися і працювати в усіх медзакладах столиці. Щоби кожен киянин пересвідчився, що зміни у медичній сфері відбуваються”, - зазначив мер.
Він звернув увагу на низку переваг для пацієнта при запровадженні електронної системи запису: це швидкий пошук і вибір лікаря, відсутність черг, доступ до призначень лікаря і миттєві результати аналізів.
Читайте такожУ Києві відкрили унікальний пункт тестування на ВІЛ
“Ми беремо найкращі приклади, які працюють в усьому світі, і втілюємо їх у Києві, щоби вони ефективно працювали в нашому місті. І нам допомагають міжнародні організації, фахівці та інвестори”, - підкреслив Київський міський голова.
Мер також ознайомився з результатами роботи міського Центру екстреної медицини катастроф, на автоматизовану телефонну лінію якого щодня надходить до 7,5 тис. дзвінків, та реєструється близько 2 тис. звернень громадян.