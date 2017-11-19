"Заберіть прапор України, ви нас ганьбите": у Петербурзі намагалися зірвати акцію на підтримку кримських татар (відео)

18:04, 19 листопада 2017
Суспільство
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Активісти вийшли на пікет з українським прапором та плакатами із закликом до припинення репресій щодо кримських татар.

Агресивні провокатори намагалися зірвати акцію / скріншот YouTube TVlive ru

У російському Санкт-Петербурзі активісти провели 18 листопада одиночні пікетки на підтримку кримських татар і проти репресій в анексованому Криму. Про це повідомляє громадська ініціатива «Стратегія-18», передає "Радіо Свобода".

Активісти вийшли на пікети з національним прапором кримських татар та плакатами. На них написані заклики до припинення репресій щодо кримських татар, скасування заборони на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Частина учасників пікетів згадували і про Україну. Так, наприклад, на одному з плакатів було написано: «Через страждання кримських татар та українців колишній курорт Крим перетворюється на військову базу».

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Крім цього, деякі активісти закликали до бойкоту чемпіонату світу з футболу, який Росія планує прийняти влітку 2018 року, звільнення українського режисера, кримчанина Олега Сенцова та інших політичних в’язнів Кремля.

До одного з активістів підходили кілька осіб, які вимагали припинити акцію. У конфлікт втрутилася поліція, яка вирішила не перешкоджати проведенню пікета.

Раніше стало відомо, що російський суд збирається засудити українського журналіста Сущенка на 20 років.

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Теги: #акція в Петербурзі#акція на підтримку татар#український прапор в Петербурзі