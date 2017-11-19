Російський суд збирається засудити українського журналіста Сущенка на 20 років - адвокат

Російський суд збирається засудити українського журналіста Романа Сущенка на 20 років позбавлення волі. Про це УНІАН повідомив його адвокат Марк Фейгін.

«Завтра до мого підзахисного, українському журналісту Романа Сущенка прилітають на побачення дружина з дочкою, напередодні «суду», де йому збираються виписати 20 років за «збір інформації про орієнтовне вторгнення Росії в Україну» влітку-восени 2016-го, за версією слідства», - сказав Фейгін.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю».

Кримінальну справу стосовно журналіста було порушено за статтею «шпигунство».

25 вересня 2017 року Московський міський суд продовжив термін арешту Сущенка до 30 листопада.

21 жовтня Фейгін повідомив, що слідство у справі Сущенка завершено. «Ми ознайомилися з двома томами з десяти. За версією ФСБ, Роман збирав інформацію про вторгнення російських військ в Україну», - сказав адвокат.

10 листопада Мосміськсуд визнав законним продовження арешту Сущенка до 30 листопада.