Побито спецрепортера газети «Известия в Украине»

Сьогодні вдень на Броварському проспекті в Києві був побитий спеціальний кореспондент газети «Известия в Украине» Дмитро КОМАРОВ, який виконував редакційне завдання.

Про це УНІАН повідомив редактор відділу "Спецпроект" газети "Известия в Украине" В’ячеслав СТАРЕЙЧЕНКО.

Згідно з повідомленням, у районі столичного Гідропарку автомобіль Д.КОМАРОВА притиснула до узбіччя і зупинила іномарка. Після цього з автомобіля вийшов чоловік і почав бейсбольною битою бити по автомобілю Д.КОМАРОВА. Розбивши машину, зловмисник витягнув кореспондента з автомобіля і почав бити.

«Будь-які спроби щось запитати або чинити хоч якийсь опір вмить припинялися ударами все тієї ж бейсбольної приналежності», - зазначив В.СТАРЕЙЧЕНКО.

Втім, Д.КОМАРОВУ вдалося заскочити в автомобіль і поїхати. Нападник переслідував його до будівлі Печерського райвідділу міліції.

В.СТАРЕЙЧЕНКО зазначив, що Д.КОМАРОВ останнім часом готував публікації про життя ув`язнених в українських колоніях.

Редакція «Известий в Украине» уважно стежитиме за ходом розслідування за цим фактом.

У редакції газети сподіваються, що правоохоронні органи “не спустять те, що сталося, на гальма, а доведуть на практиці свою здатність протистояти бандитизму».