Білоруського репера не пустили до України

Сьогодні білоруському співаку Максу Коржу заборонили в'їзд до України. Про це у своєму Twitter написав віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

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"Прикордонники не впустили до України білоруського репера Макса Коржа, який неодноразово виступав у окупованому Криму, а тепер вирішив погастролювати у Києві", - йдеться у його повідомленні.

"Територіальну цілісність України треба поважати", - додав Кириленко.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, СБУ зняла заборону на в'їзд для білоруського співака Макса Коржа. У відомстві зазначили, що не виявили в його діях загрози національній безпеці, незважаючи на факти відвідування ним окупованого Криму.