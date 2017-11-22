Білоруського репера не пустили до України
Макс Корж неодноразово виступав в окупованому Криму.
Сьогодні білоруському співаку Максу Коржу заборонили в'їзд до України. Про це у своєму Twitter написав віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.
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"Прикордонники не впустили до України білоруського репера Макса Коржа, який неодноразово виступав у окупованому Криму, а тепер вирішив погастролювати у Києві", - йдеться у його повідомленні.
"Територіальну цілісність України треба поважати", - додав Кириленко.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, СБУ зняла заборону на в'їзд для білоруського співака Макса Коржа. У відомстві зазначили, що не виявили в його діях загрози національній безпеці, незважаючи на факти відвідування ним окупованого Криму.
Прикордонники не впустили до України білоруського репера Макса Коржа, який неодноразово виступав у окупованому Криму, а тепер вирішив погастролювати у Києві. Територіальну цілісність України треба поважати.— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) November 22, 2017