Білоруського репера не пустили до України

12:17, 22 листопада 2017
Суспільство
446 0

Макс Корж неодноразово виступав в окупованому Криму.

Максу Коржу тепер зась до України / фото Respect Production

Сьогодні білоруському співаку Максу Коржу заборонили в'їзд до України. Про це у своєму Twitter написав віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

Читайте такожСпівак з "чорного списку" СБУ похвалився прогулянкою в Києві після заборони на в'їзд (фото)

"Прикордонники не впустили до України білоруського репера Макса Коржа, який неодноразово виступав у окупованому Криму, а тепер вирішив погастролювати у Києві", - йдеться у його повідомленні.

"Територіальну цілісність України треба поважати", - додав Кириленко. 

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, СБУ зняла заборону на в'їзд для білоруського співака Макса Коржа. У відомстві зазначили, що не виявили в його діях загрози національній безпеці, незважаючи на факти відвідування ним окупованого Криму. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Коржа не пустили до України#реперу Коржу заборонили в'їзд