СБУ зняла заборону на в'їзд в Україну білоруському співаку

СБУ зняла заборону на в'їзд для білоруського співака Макса Коржа. В СБУ зазначили, що не виявили в діях Коржа загрози національній безпеці, незважаючи на факти відвідування ним окупованого Криму. Про це йдеться у відповіді на запит Крим.Реалії.

Читайте такожСпівак з "чорного списку" СБУ похвалився прогулянкою в Києві після заборони на в'їзд (фото)"Разом з тим, звертаючи увагу на перебування Коржа в Автономній республіці Крим і присутність в його діях ознак адміністративних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 204-1 і 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про факт порушення ним правил перетинання державного кордону проінформована Державна прикордонна служба України", - йдеться у відповіді СБУ.

Нагадаємо, раніше відомому російському реперу Василю Вакуленку, відомому під псевдонімом Баста, заборонили в'їзд в Україну.