У Житомирі урочисто зустріли зведений загін поліцейських, що повернулися із зони АТО

16:06, 22 листопада 2017
Суспільство
504

Попереду у прибулих - кількаденна відпустка та повернення до служби за місцем її проходження.

zt.npu.gov.ua

Сьогодні до Житомира повернувся зведений загін поліцейських області, які виконували службові завдання у Луганській та Донецькій областях. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні,  поліцейські області з серпня 2017 року виконували службові завдання у Луганській та Донецькій областях у зоні антитерористичної операції.

Читайте такожУ Житомирі близько 500 людей взяли участь у мітингу-реквіємі із вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні

Поліцейські розповіли журналістам, що до  їх безпосередніх функцій входило забезпечення публічного порядку  у містах і селах, патрулювання населенних пунктів.

Cеред іншого, вони також здійснювали пропускний режим на блокпостах, попереджували та розкривали правопорушення, затримували підозрюваних у скоєнні злочинів.

Попереду у прибулих - кількаденна відпустка та повернення до служби за місцем її проходження.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter