У Житомирі урочисто зустріли зведений загін поліцейських, що повернулися із зони АТО

Сьогодні до Житомира повернувся зведений загін поліцейських області, які виконували службові завдання у Луганській та Донецькій областях. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, поліцейські області з серпня 2017 року виконували службові завдання у Луганській та Донецькій областях у зоні антитерористичної операції.

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Поліцейські розповіли журналістам, що до їх безпосередніх функцій входило забезпечення публічного порядку у містах і селах, патрулювання населенних пунктів.

Cеред іншого, вони також здійснювали пропускний режим на блокпостах, попереджували та розкривали правопорушення, затримували підозрюваних у скоєнні злочинів.

Попереду у прибулих - кількаденна відпустка та повернення до служби за місцем її проходження.