У центрі Києва виходить на патрулювання муніципальна варта

У Подільському районі Києва починає діяти муніципальна варта. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Подільської районної адміністрації в Києві Валентин Мондрієвський.

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"Муніципальна охорона починає роботу в Подільському районі", - написав він. За словами голови РДА, муніципальна варта разом з поліцією забезпечувати правопорядок, безпеку дорожнього руху і запобігати злочинам.

"Для спільної роботи у забезпеченні правопорядку, безпеки дорожнього руху і запобігання злочинів об'єдналися у співпраці з поліцією і громадським формуванням "Муніципальна охорона" - підписали тристоронній меморандум про партнерство. Обговорили подальші спільні кроки співпраці та допомоги. Починаємо з Андріївського узвозу та центральної частини району, а далі - охопимо всю територію", - повідомив Мондрієвський.