Проблемні банки: хроніка подій

«Дело» з`ясувало, з якими страховими компаніями співпрацюють проблемні банки і наскільки скоротилася кількість акредитованих у них страховиків.

Банк Надра

У банку «Надра» перелік страхових компаній, які з ними працюють, стає все менше, за останній місяць він скоротився майже в три рази. На даний момент клієнтам пропонується вибір з 10 страховиків: «Дженералі Гарант», «ІНГО Страхування», «Кредо-Класик», «Оранта», «ПЗП Україна», «Універсальна», Українська пожежно-страхова компанія, «Еталон», «Український страховий дім», «Провіта». Треба відзначити, що ще у середині квітня їх було 27, а ще раніше — близько 40.

Родовід Банк

Банк «Родовід» теж скорочує кількість своїх партнерів зі страхування. Зараз з банком працює тільки 7 страховиків: «БрокБізнесСтрахування», «Глобус», Українська пожежно-страхова компанія, «Українська страхова група», «Український страховий дім», «VAB Страхування», «Провіта». Зі списку, який був у банку «Родовід» у середині квітня, вибула СК «Аска-Донбасс-Південна».

Укрпромбанк

Список страховиків в Укрпромбанку з середини квітня не змінився. Фінустанова як і раніше пропонує на вибір 30 страхових компаній і залишається лідером (серед банків з тимчасовою адміністрацією) за кількістю акредитованих СК.

«Національний кредит»

Банк «Національний кредит» не надає значення, з яким страховиком підписаний договір. «Свою» страхову компанію банк не нав`язує. Основною умовою для кредитного менеджера є той факт, що клієнт вчасно застрахував заставу. «Вишліть нам факсом страховий договір і завезіть копію», — пояснив співробітник банку.

Західінкомбанк

Як запевнили в Київському відділенні Західінкомбанку, оформити страховку на заставний автомобіль можна в будь-якій компанії. А ось з іпотекою такого широкого вибору банк не надає. Єдиний можливий страховик для нерухомості — СК «Життя».

Банк «Арма»

Банк «Арма» виявився найкатегоричнішим у питанні, в якій СК має бути застраховане заставне майно. Окрім страхової компанії з однойменною назвою, співробітник кредитного відділу нікого іншого не визнає. «Нічого не змінилося. У нас одна страхова компанія — СК «Арма». І лише в ній ми просимо страхуватися своїх позичальників», — говорить фахівець кредитного відділу.

Банк Київ

У банку «Київ» інформація про СК засекречена. Співробітники банку відмовляються надавати перелік акредитованих СК, поки співбесідник не доведе, що він клієнт цього банку. «Назвіть своє прізвище, можливо, ви клієнт, у якого прострочена заборгованість і якого вже півроку розшукують», — категорично повідомила дівчина в телефонній бесіді.

Трансбанк

У Трансбанку особливий підхід до страхових компаній. У кредитному відділі банку пояснили, що у них є фахівець, який займається виключно тим, що підбирає клієнтам відповідну страхову компанію з вигідними тарифами. На жаль, цього вузькопрофільного фахівця на місці не виявилось, а без нього уточнити, які саме СК акредитовані в Трансбанку, не вдалося. «Ми працюємо з 5 або 6 компаніями. Для наших кредитних продуктів страховики роблять спеціальні знижені тарифи. Тому краще під`їжджайте до нас в офіс, і співробітник підбере вам вигідного страховика», — пояснила співробітниця кредитного відділу Трансбанку.