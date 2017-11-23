Ще одна персона нон ґрата: актор серіалу "Свати" прокоментував заборону в'їзду до України

Актор Федір Добронравов прокоментував трирічну заборону Служби безпеки України на в'їзд до країни.

Він заявив одному з пропагандистських ресурсів, що не відвідував анексований Крим.

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"Я про це не знаю, не відвідував Крим. Це знову фейки якісь розпускають. Я вже п'ять років туди не їжджу. Все затихне - будемо їздити так само, як і їздили. Я в це свято вірю і молюся", - зазначив Добронравов.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України ухвалила рішення про заборону в'їзду строком на три роки громадянину РФ актору Федору Добронравову.