Ще одна персона нон ґрата: актор серіалу "Свати" прокоментував заборону в'їзду до України
08:28, 23 листопада 2017Суспільство
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Добронравову, зірці серіалу "Свати", заборонили в'їзд у нашу державу терміном на 3 роки.
Добронравов став персоною нон ґрата в Україні / фото m.kino-teatr.ru
Актор Федір Добронравов прокоментував трирічну заборону Служби безпеки України на в'їзд до країни.
Він заявив одному з пропагандистських ресурсів, що не відвідував анексований Крим.
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"Я про це не знаю, не відвідував Крим. Це знову фейки якісь розпускають. Я вже п'ять років туди не їжджу. Все затихне - будемо їздити так само, як і їздили. Я в це свято вірю і молюся", - зазначив Добронравов.
Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України ухвалила рішення про заборону в'їзду строком на три роки громадянину РФ актору Федору Добронравову.
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