У Житомирі проходить семінар "Діти з аутизмом в інклюзивному просторі"

Сьогодні у Житомирі відкрився семінар «Діти з аутизмом в інклюзивному просторі».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, у семінарі беруть участь близько 200 асистентів вчителів, вихователів та вчителів інклюзивних класів та груп дошкільних навчальних закладів. Навчання проводять фахівці київського Фонду допомоги дітям з синдромом аутизму «Дитина з майбутнім». Учасники семінару обговорюють, як правильно виховувати дітей з аутизмом та їх сенсорні проблеми, методики навчання в інклюзивному просторі, тощо.

Вітаючи учасників семінару, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин наголосив, що влада міста вкладає значні кошти в ремонти шкіл, утеплення дитячих садочків, створення комп’ютерних класів, тощо.

“Але передусім ми маємо вкладати кошти безпосередньо у самих дітей – їх силу та енергію, бо найголовніше наше завдання – це розкрити потенціал кожної дитини. Інклюзія – це питання дуже складне в усіх аспектах. Про проблеми дітей з особливими потребами тривалий час не прийнято було говорити. Але це ж - наші діти! Сьогодні ситуація і в державі, і місті змінюється», - сказав він.

Також Сухомлин повідомив, що одним зі стратегічних напрямків інтегрованого розвитку Житомира за проектом GIZ є саме «Інклюзивне місто», що передбачає рівні умови усіх дітей в доступі до соціальних благ та відповідальне урядування.

«Сьогоднішній семінар є одним із важливих кроків для того, щоб у нашому рідному місті забезпечувалися рівні можливості для всіх дітей: від комфортного доступу до об’єктів інфраструктури до гармонізації відносин у колективах, де навчаються, відпочивають та розвиваються наші діти», - наголосив міський голова.

"У 2017-2018 н. р. кількість закладів міста, у яких працюють класи інклюзивного навчання та спеціальні класи, зросла до 25, розширилася по місту «географія» закладів, у яких функціонують інклюзивні класи. Навчається у інклюзивних класах станом на 20.11.2017 року 122 учні у 104 класах. Залучено до роботи з цією категорією учнів 92 асистенти вчителя, 40 практичних психологів, 25 вчителів-логопедів", - сказано у повідомленні прес-служби міськради.

Також повідомляється, що в тих закладах, де працюють інклюзивні групи, створені кабінети психологічної корекції та логопедичні кабінети, куточки сенсорики для дій з предметами та інше.

Нагадаємо, зазвичай до інклюзивних груп зараховують дітей, які мають порушення психологічного розвитку з недорозвиненням мовлення зі спектром аутизму.

Також йдеться про діток з порушенням опорно-рухового апарату, хворих на дитячий церебральний параліч, а також з порушеннями комунікативних функцій та соціальної взаємодії.