У Житомирі проходить семінар "Діти з аутизмом в інклюзивному просторі"

13:53, 23 листопада 2017
Суспільство
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У семінарі беруть участь близько 200 асистентів вчителів, вихователів та вчителів інклюзивних класів та груп дошкільних навчальних закладів.

zt-rada.gov.ua

Сьогодні у Житомирі відкрився семінар «Діти з аутизмом в інклюзивному просторі».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської   міської ради.

Як зазначається у повідомленні,  у семінарі беруть участь близько 200 асистентів вчителів, вихователів та вчителів інклюзивних класів та груп дошкільних навчальних закладів. Навчання проводять фахівці київського Фонду допомоги дітям з синдромом аутизму «Дитина з майбутнім». Учасники семінару обговорюють, як правильно виховувати дітей з аутизмом та їх сенсорні проблеми, методики навчання  в інклюзивному просторі, тощо.

Вітаючи учасників семінару, Житомирський міський голова  Сергій Сухомлин наголосив, що влада міста вкладає значні кошти в ремонти шкіл, утеплення дитячих садочків, створення комп’ютерних класів, тощо.

“Але передусім ми маємо вкладати кошти безпосередньо у самих дітей – їх силу та енергію, бо найголовніше наше завдання –  це розкрити потенціал кожної дитини. Інклюзія – це питання дуже складне в усіх аспектах. Про проблеми дітей з особливими потребами тривалий час не прийнято було говорити. Але це ж - наші діти! Сьогодні ситуація і в державі, і місті змінюється», - сказав він.

Також Сухомлин повідомив, що одним зі стратегічних напрямків інтегрованого розвитку Житомира за проектом GIZ є саме «Інклюзивне місто», що передбачає  рівні умови   усіх дітей  в доступі до соціальних благ  та відповідальне урядування.

«Сьогоднішній  семінар є одним із важливих кроків для того, щоб у нашому рідному місті забезпечувалися рівні можливості для всіх дітей: від комфортного доступу до об’єктів інфраструктури до гармонізації відносин у колективах, де навчаються, відпочивають та розвиваються наші діти», - наголосив міський голова.

"У  2017-2018 н. р. кількість закладів міста, у яких працюють класи інклюзивного навчання та спеціальні класи, зросла до 25, розширилася по місту «географія» закладів, у яких функціонують інклюзивні класи. Навчається у інклюзивних класах станом на 20.11.2017 року  122 учні  у 104  класах. Залучено до роботи з цією категорією учнів 92  асистенти вчителя, 40  практичних  психологів, 25  вчителів-логопедів", - сказано у повідомленні прес-служби міськради.  

Також повідомляється, що в тих закладах, де працюють інклюзивні групи, створені кабінети психологічної корекції та логопедичні кабінети,  куточки  сенсорики  для дій з предметами та інше.

Нагадаємо, зазвичай до інклюзивних груп зараховують дітей, які мають порушення психологічного розвитку з недорозвиненням мовлення зі спектром аутизму.

Також йдеться про діток з порушенням опорно-рухового апарату, хворих на  дитячий церебральний параліч,  а також з порушеннями комунікативних функцій та соціальної взаємодії.

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