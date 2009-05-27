У Києві почнуться акції протесту шахтарів

У Києві наступного тижня біля будівлі Кабінету міністрів України почнуться масові акції протесту шахтарів.

Про це заявив голова Профспілки працівників вугільної промисловості України (ППВП), народний депутат від Партії регіонів Віктор ТУРМАНОВ, повідомили УНІАН у прес-службі ЦК ППВП.

За словами В.ТУРМАНОВА, в акції візьмуть участь не менше тисячі працівників трьох орендних вуглевидобувних підприємств Донецької області: АП «Шахтоуправління ім. В. Чапаєва», ЗАТ «Шахта «Ждановська» і ТОВ «Шахта «Рассвет».

Голова профспілки підкреслив, що шахтарі даних підприємств вимагають від уряду примусити монополіста вугільного ринку - ДП «Вугілля України» - виконувати свої зобов`язання відповідно до укладених договорів і відновити прийом вугілля, видобутого шахтами, не підлеглими Мінвуглепрому, а також надати підприємствам додаткові квоти на відвантаження твердого палива в ДП «Вугілля України».

В.ТУРМАНОВ нагадав, що на складах шахт «Ждановська», «Рассвет» і Шахтоуправління ім. Чапаєва на сьогоднішній день накопичилося вже близько 200 тис. тонн вугілля. «ДП «Вугілля України» протягом двох місяців, незважаючи на укладені договори, відмовляється приймати паливо підприємств галузі, не підлеглих Мінвуглепрому», - констатував голова ППВП. При цьому він висловив жаль, що «зараз у країні немає альтернативних ринків збуту вугілля, тому дані підприємства залишилися без оборотних коштів». Внаслідок цього, підкреслив В.ТУРМАНОВ, зростає заборгованість із заробітної плати гірникам, не платяться податки і обов`язкові відрахування до фондів, збільшуються борги за комунальні послуги, а нараховувані пені та штрафи поставлять ці шахти на коліна. Зокрема, донецький філіал компанії «Укренерговугілля» вже попередив шахтоуправління ім. Чапаєва, що енергоспоживання підприємства буде обмежено до рівня екологічної броні, сказав В.ТУРМАНОВ.

Він акцентував, що деякі представники влади пояснюють свою бездіяльність у вирішенні проблем реалізації вугілля цих підприємств тим, що вони знаходяться в приватній власності. «Але це брехня – всі три шахти знаходяться в держвласності, узятій в оренду трудовими колективами. Причому тільки шахта «Ждановська» і шахтоуправління ім. Чапаєва минулого року перерахували до бюджетів 130 млн. грн., щомісячно виплачують 1 млн. 300 тис. грн. орендної плати, надають робочі місця для 5 тис. гірників із урахуванням робітників шахти «Рассвет», - зазначив В.ТУРМАНОВ.

Він вважає, що на пікетування Кабінету міністрів шахтарів штовхнув сам уряд, оскільки ні телеграми й депутатські запити, ні особисті зустрічі з міністром вугільної промисловості Віктором ПОЛТАВЦЕМ, ні підземна акція протесту гірників нічого не дали.

«Ще не було такої ситуації в історії незалежної України, коли 14 гірників, ризикуючи життям, 9 діб залишалися під землею, висловлюючи свій протест, і не було ніякої реакції з боку уряду. Таке ставлення прем`єр-міністра України, міністра вуглепрому - це знущання над шахтарями, над їхньою каторжною працею», - обурений В.ТУРМАНОВ.

Він звинуватив уряд у порушенні протоколу, прийнятого на засіданні Координаційної ради з врегулювання кризових ситуацій у вугільній промисловості від 13 листопада 2008 року, під яким стоїть підпис прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Гірники готові до жорстких форм акцій протесту. Вони знімуть облогу Кабміну тільки після повного виконання висунутих вимог», - зазначив В.ТУРМАНОВ.