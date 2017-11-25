Громадян України немає серед загиблих і постраждалих під час пожежі в готелі в Батумі - МЗС
Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України повідомив, що україців немає серед загиблих і постраждалих під час пожежі в готелі в Батумі.
Громадян України немає серед загиблих і постраждалих під час пожежі в готелі в Батумі.
Про це повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України уTwitter.
«Консул повідомляє про відсутність українців серед загиблих і постраждалих під час пожежі в готелі у Батумі», - йдеться у повідомленні.
Консул повідомляє про відсутність українців серед загиблих і постраждалих під час пожежі в готелі у Батумі. pic.twitter.com/3uW3zUhwcJ— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) November 25, 2017
Як повідомляв УНІАН, внаслідок пожежі в готелі «Леогранд» у Батумі загинуло 12 осіб. Рятувальники евакуювали з палаючої будівлі понад 100 осіб.
За попередніми даними, займання сталося від перегріву електропроводки в спа-салоні.
В готелі планувалося проведення конкурсу краси «Міс Грузія». Як запевнили в МВС країни, ніхто з учасників заходу не постраждав.