Громадян України немає серед загиблих і постраждалих під час пожежі в готелі в Батумі - МЗС

Громадян України немає серед загиблих і постраждалих під час пожежі в готелі в Батумі.

Про це повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України уTwitter.

«Консул повідомляє про відсутність українців серед загиблих і постраждалих під час пожежі в готелі у Батумі», - йдеться у повідомленні.

Консул повідомляє про відсутність українців серед загиблих і постраждалих під час пожежі в готелі у Батумі. pic.twitter.com/3uW3zUhwcJ — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) November 25, 2017

Як повідомляв УНІАН, внаслідок пожежі в готелі «Леогранд» у Батумі загинуло 12 осіб. Рятувальники евакуювали з палаючої будівлі понад 100 осіб.

За попередніми даними, займання сталося від перегріву електропроводки в спа-салоні.

В готелі планувалося проведення конкурсу краси «Міс Грузія». Як запевнили в МВС країни, ніхто з учасників заходу не постраждав.