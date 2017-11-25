Громадян України немає серед загиблих і постраждалих під час пожежі в готелі в Батумі - МЗС

14:07, 25 листопада 2017
Суспільство
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Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України повідомив, що україців немає серед загиблих і постраждалих під час пожежі в готелі в Батумі.

Громадян України немає серед загиблих і постраждалих під час пожежі в готелі в Батумі / скрін відео

Громадян України немає серед загиблих і постраждалих під час пожежі в готелі в Батумі.

Про це повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України уTwitter.

«Консул повідомляє про відсутність українців серед загиблих і постраждалих під час пожежі в готелі у Батумі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок пожежі в готелі «Леогранд» у Батумі загинуло 12 осіб. Рятувальники евакуювали з палаючої будівлі понад 100 осіб.

За попередніми даними, займання сталося від перегріву електропроводки в спа-салоні.

В готелі планувалося проведення конкурсу краси «Міс Грузія». Як запевнили в МВС країни, ніхто з учасників заходу не постраждав.

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Теги: #пожежа в Батумі#пожежа в готелі Грузії#українці в Батумі