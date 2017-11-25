У Дніпрі вшанували жертв Голодомору (фото)

У Дніпрі біля меморіалу жертвам Голодомору та політичних репресій, що на 9-му кілометрі Запорізького шосе, сьогодні відбувся мітинг-реквієм.

Читайте такожВ Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 роківЯк передає кореспондент УНІАН, у ньому взяли участь громадяни, представники партій і громадських організацій, керівники міста і області, духовенство.

Жертв голоду та комуністичних репресій вшановано хвилиною мовчання, священники відслужили панахиду, а присутні поклали квіти до меморіалу жертвам Голодомору.

«Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих внаслідок штучного голоду, створеного радянською владою заради знищення українського селянства…Ми маємо пам'ятати страшні злочини проти українського народу з метою не допустити подібного у майбутній історії», - зазначив голова Дніпровського товариства політичних в'язнів і репресованих Іван Дремлюга.

Як відомо, у квітні 1933 року голод охопив практично всю Україну. Дніпропетровська область зазнала найбільших втрат: з усієї кількості зареєстрованих в Україні смертей від голоду того року 70% припадає саме на цю область.