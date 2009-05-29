Ющенко: держава була і залишається активним партнером церкви

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Українська держава була і залишається активним партнером церкви у темі розбудови конструктивних церковних відносин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Державі небайдуже як організовується – у злагоді чи в розколі – церковне життя», – сказав Президент сьогодні на зустрічі зі студентами та викладачами Українського католицького університету у Львові. Він нагадав, що держава завжди надавала конструктивну допомогу церкві у розбудові цих відносин. «Я хотів би, щоб ми і зараз так дивилися на місію держави. Це бажання одне – у духовному житті, особливо в міжцерковних взаєминах, принести якомога більше гармонії, позбавити громади конфліктів», – сказав В.ЮЩЕНКО.

«Від імені світської влади я хочу лише сказати, що ми переживаємо за церковне життя. І я кожен раз демонструю, що державі небайдужі проблеми, які є в церковному житті. Ми є партнерами церкви і хочемо допомогти церковним лідерам знайти порозуміння та гармонію», – сказав Президент.

Говорячи про роль духовенства у розбудові Української держави, Президент сказав: «Українська церква – я хочу говорити про всі конфесії, у тому числі греко-католицьку – дають сильні національні орієнтири. І це дає можливість нам серйозно переосмислювати і сьогоднішню нашу місію – і для політиків, і для інших людей. Ми день за днем стаємо більш дорослішими в понятті розуміння категорії громадянства, категорії «громадяни України».

Президент окремо відзначив важливість повернення українського суспільства до традиційно глибокого духовного життя. «Ми повинні розуміти, що це виклик. І що треба зробити, щоб церква і держава в тандемі організували все-таки наше суспільство», – сказав він.

Під час зустрічі Президент також запросив ректора Українського католицького університету Бориса ГУДЗЯКА як члена офіційної української делегації взяти участь в офіційному візиті до Ватикану 1 червня.