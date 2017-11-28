Американський есмінець через шторм відклав захід в Одеський порт

Американський есмінець USS James E. Williams (DDG95) через шторм відмовився від заходу до Одеси. Швартування корабля планувалася сьогодні вранці, але сильний східний вітер з поривами до 15 метрів в секунду сплутав плани американських моряків, передає Думская.

Читайте такожВ Одесу прибув італійський есмінець Luigi Durand de la Penne (фото, відео)У відкритому морі корабель цього класу подібне хвилювання практично не відчуває, але для заходу в одеський порт необхідно висадити на борт лоцмана, що досить проблематично в таку погоду.

«Джеймс Вільямс» належить до пізньої версії есмінців типу «Арли Берк». Введений в експлуатацію в грудні 2004 року. Повна водотоннажність - понад 9600 тонн, довжина 155, ширина 20, осаду 9,4 метра. Чотири газові турбіни потужністю 108 тис. л. с. розганяють його до 32 вузлів. У 96 пускових установках зосереджені ракети «Томагавк», «Стандарт-2», «Стандарт-3» і «Асрок», а також протикорабельні ракети «Гарпун». Екіпаж 380 осіб. Авіаційне озброєння — два вертольоти Сікорський SH-60.