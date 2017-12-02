В аеропорту "Одеса" виявили двох турків з фальшивими документами, які намагалися потрапити до Німеччини через Україну

У міжнародному аеропорту «Одеса» виявлено двох громадян Туреччини, які намагалися потрапити до Німеччини через Україну за підробленими документами.

Читайте такожІзраїль депортуватиме нелегалів з України протягом тижняЯк повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону, 1 грудня в пункті пропуску «Одеса-авіа» під час оформлення пасажирів рейсу «Стамбул-Одеса» прикордонники Одеського загону виявили у двох громадян Туреччини підроблені документи.

«Встановлено, що іноземці, використовуючи підроблені візові етикетки Німеччини, які були придбані в Туреччині приблизно за 5 тис. євро, мали намір незаконно потрапити через Україну в Берлін. Однак їхній задум було викрито українськими правоохоронцями», - йдеться в повідомленні.