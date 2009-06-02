РФ і Україна можуть скооперуватися для створення авіадвигунів

Питання можливої кооперації щодо розробки і виробництва двигунів для новітнього цивільного літака XXI століття МС-21 обговорюватимуться на засіданні Міждержавної координаційної ради (МКР) із співпраці між Росією і Україною в галузі авіаційного двигунобудування, яке пройде сьогодні в Запоріжжі, повідомив РІА “Новости” представник ВАТ "Мотор Січ".

"Мотор Січ" - одне з найбільших у світі і єдине в Україні підприємство з виробництва, випробування, супроводу в експлуатації та ремонту 55 типів і модифікацій двигунів. Крім Росії, продукція "Мотор Січ" експлуатується в більш ніж 100 країнах.

"Окремим рядком в порядку денному 28-го засідання МКР зазначена участь російсько-української кооперації в розробці та виробництві силової установки для магістрального літака МС-21. Не виключено, що запорізькі моторобудівники "Мотор Січ" і призначені російською "Об`єднаною авіабудівною корпорацією" (ОАК) головні підрядники з розробки двигуна для МС-21 визначать частку участі сторін у проекті і зафіксують це в окремому протоколі", - зазначив представник ВАТ "Мотор Січ".

На засіданні МКР планується також обговорити результати проведення державних випробувань ще одного "кита" російсько-української співпраці за проектом, що не має світових аналогів, літака Ан-70.

Крім того, про завершення робіт з випробування системи протипомпажного захисту, усунення зауважень комісії та забезпечення постачань двигуна АІ-222-25 для завершення державних випробувань літака Як-130 доповідатимуть представники українських ВАТ "Мотор Січ", КБ "Прогрес" і московського ММПП "Салют" Вячеслав Богуслаєв, Федір Муравченко і Валерій Поклад. Ці ж учасники кооперації зроблять розгорнене повідомлення з питання про постачання двигунів Д-436-Т1/ТП/148, а також про стан розробки електронної системи управління для цього мотора.

Актуальність представницької наради за участю керівників найбільших підприємств галузі продиктована як поточною економічною ситуацією, що погіршується у зв`язку з кризою неплатежів за виконані роботи, так станом справ у російсько-українській кооперації в світлі політичних відносин між країнами.

Про хід оформлення протоколів до угоди між урядами РФ і України щодо співпраці в галузі розробки, виробництва, постачань і експлуатації авіаційної техніки від 20 серпня 1997 року, як очікується, доповість представник міністерства промисловості і торгівлі. Планується, що узгоджений двома сторонами протокол, який істотно розширює перелік основних напрямів співпраці і дає учасникам кооперації чітке уявлення про перспективи розвитку, буде підписаний найближчим часом.