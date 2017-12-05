Головну ялинку України привезли до Києва (фото)

Головну ялинку України привезли до Києва.Про це повідомляє Центр організації та безпеки дорожнього руху столиці.

Як зазначається, щойно автомобілі з ялинкою були на майданчику ваговимірювального комплексу на в’їзді до Києва і вже рушили у центр столиці.

«У ці хвилини новорічна ялинка вже має перетнути межі міста, а останню технічну зупинку команда транспортувальників здійснила на майданчику ваговимірювального комплексу Центру організації дорожнього руху КП «Київдорсервіс». Тут водії зігрілися гарячим чаєм та підготували автопоїзд до останнього етапу подорожі із далеких Карпат до столиці України ", - зазначається у повідомленні «Київдорсервісу».

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Своєю чергою організатор новорічних заходів у Києві Folk Ukrainе у Facebook повідомляє, що ялинку привезуть на Софійську площу о 12.30.

Як повідомляв УНІАН, планувалось, що головну новорічну ялинку України привезуть до Києва з Івано-Франківщини вчора ввечері, але через складні погодні умови та габарити дерева транспортування ялинки відбувається повільніше, ніж прогнозували.

Головну новорічну ялинку країни зрубали 2 грудня поблизу міста Богородчани Івано-Франківської області. Її висота становить 28,5 метра, діаметр крони досягає 7 метрів. Головній новорічній ялинці понад 90 років. Вона вже не росла і підлягала плановій рубці.

Ялинку везуть до столиці на тягачі КрАЗ. Через великий розмір дерева поліцейські поставили вимогу, щоб ялинку перевозили тільки у світлий час доби.

Перші новорічні локації у рамках культурно-мистецького проекту «НеоРік на Софії», організатором якого є Folk Ukraine, відкриються 16 грудня і працюватимуть до 14 січня 2018 року на Софійській та Михайлівській площах, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вул. Алли Тарасової).