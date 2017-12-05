Головна Новорічна ялинка вирушить на Софійську площу не раніше опівночі – організатори

Головна Новорічна ялинка України вирушить з передмістя Києва, де вона зупинилась вранці, до місця призначення - на Софійську площу не раніше опівночі.

Про це повідомляє організатор новорічних заходів у Києві Folk Ukrainе у Facebook.

«У нас останній ривок на фінішній прямій, але на жаль, наша пишна зелена красуня стоїть під Києвом без руху. На вулиці столиці її не пускає патрульна поліція. У Києві зараз величезна кількість заторів, що ускладнює рух. Щоб не створювати аварійну ситуацію, новорічна ялинка рушить з місця не раніше ніж о 23:59», - написано в повідомленні.

Читайте такожЗелена красуня прямує до Києва: головна новорічна ялинка країни "застрягла" на Львівщині

Організатори перепрошують за затримку і сподіваються «на кращий розклад».

Як повідомляв УНІАН, близько 12.00 Центр організації та безпеки дорожнього руху КП «Київдорсервіс» на сторінці у Facebook повідомив, машина з ялинкою побувала з технічною зупинкою на майданчику ваговимірювального комплексу на в’їзді до Києва і рушила у центр столиці.

Зранку Folk Ukrainе повідомляв, що ялинку привезуть на Софійську площу о 12.30.

Ще раніше планувалось, що головну новорічну ялинку України привезуть до Києва з Івано-Франківщини ввечері 4 грудня, але через складні погодні умови та габарити дерева транспортування ялинки відбувалось повільніше, ніж прогнозували.

Головну новорічну ялинку країни зрубали 2 грудня поблизу міста Богородчани Івано-Франківської області. Її висота становить 28,5 метра, діаметр крони досягає 7 метрів. Головній новорічній ялинці понад 90 років. Вона вже не росла і підлягала плановій рубці.

Ялинку везуть до столиці на тягачі КрАЗ. Через великий розмір дерева поліцейські поставили вимогу, щоб ялинку перевозили тільки у світлий час доби.

Перші новорічні локації у рамках культурно-мистецького проекту «НеоРік на Софії», організатором якого є Folk Ukraine, відкриються 16 грудня і працюватимуть до 14 січня 2018 року на Софійській та Михайлівській площах, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вул. Алли Тарасової).