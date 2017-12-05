У Житомирі відбулися урочистості до Дня Збройних сил (фото)

Сьогодні о 15 годині у Житомирському гарнізонному будинку офіцерів відбулися урочистості до Дня Збройних сил.

Читайте такожУ Житомирі відзначили волонтерів, які допомагають військовим в АТО (фото)Як передає кореспондент УНІАН, з професійним святом військових привітали голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич, голова обласної ради Володимир Ширма, директор Житомирського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ольга Юрченко, керівництво Житомирського гарнізону.

Так, зокрема, у вітальному слові Гундич зазначив, що наразі українська армія є надзвичайно потужною, а повага до військових в українському суспільстві щороку зростає.

Він також нагадав, що військовослужбовці Житомирщини беруть активну участь в антитерористичній операції на сході України, а багатьох з них нагороджено орденами і медалями.

«26 років Україна має збройні сили. І лише останні декілька років ми можемо впевнено стверджувати, що наша держава має надпотужну бойову армію, відому на увесь світ. Для мене за честь вітати бійців, які пройшли гарячі точки в зоні АТО, зробили все, аби наблизити перемогу над агресором і безумовно – отримають її. Саме завдяки вам Житомирщина – це область героїв», – зазначив, зокрема, Гундич.

Після вітального слова він вручив Почесні грамоти Житомирської облдержадміністрації кращим військовослужбовцям та подарував одній з кращих військових частин регіону телевізор.

Потім перед учасниками зібрання виступив голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма.

«Сьогодні ми відзначаємо 26-річницю нашої армії, але її справжній розвиток і становлення відбулося впродовж останіх 3-4 років, у період російської агресії, коли кожен працівник, пенсіонер, службовець, навіть учні, допомагали у розбудові української армії", - сказав Ширма.

Він також підкреслив, що за останні роки з напівзруйнованої, напівзнищеної армії українцям вдалося відродилися боєздатні, професійні та сучасні збройні сили." Військовослужбовці мають сьогодні найкращу довіру і найвищий рейтинг серед населення. Ми пишаємося нашими героями, ми шануємо пам'ять тих, хто віддав життя за українців. Органи місцевого самоврядування будуть робити все, аби ті частини, що знаходяться на території Житомирської області, відчували максимальну допомогу від депутатів всіх рівнів. Громада Житомирщини завжди була, є і буде вірним і надійним плечем українського солдата», - додав Ширма.

За сумлінне виконання службових обов’язків, зразкову військову дисципліну та з нагоди Дня Збройних сил України Ширма нагородив грамотами обласної ради і грошовими преміями окремих військовослужбовців командування Високомобільних десантних військ Збройних сил України : Володимира Сікана, Олександра Шкляренка та Олександра Веремієнка.

Окрім цього, головою обласної ради було нагороджено ще двох військовослужбовців : Олександра Єфімова та Валерія Погорельцева.

Під час урочистостей присутні хвилиною мовчання згадали загиблих героїв.

Як прозвучало на заході, за оперативними даними, Житомир вже втратив на сході України в антитерористичній операції 50 військовослужбовців.

Нагадаємо, щороку 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил.