Житомирські школи продовжують оснащувати надсучасним обладнанням. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, новітнє лабораторне обладнаня для кабінетів фізики встановили у двох ліцеях міста за кошти освітньої субвенції державного бюджету. Сьогодні його протестували у Житомирському ліцеї №25.

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Для цього заклади обиралися на конкурсній основі. Тепер на базі нових кабінетів фізики не тільки проводитимуть уроки, а й запровадять факультативні заняття для тих дітей з усього міста, які мають бажання займатися поглибленим вивченням цього предмету.

«Завдяки такому лабораторному обладнанню діти можуть відтворювати та моделювати різні фізичні процеси. Працюємо над тим, щоб такі класи були у всіх школах Житомира", - наголосив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, який разом з ліцеїстами та викладачами протестував нове обладнання.

За його словами, у місті невдовзі планують закупити нові лабораторні класи для кабінетів хімії та інших шкільних предметів.