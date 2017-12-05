Житомирські школи продовжують оснащувати надсучасним обладнанням

21:07, 05 грудня 2017
Суспільство
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Новітнє  лабораторне обладнаня для кабінетів фізики  встановили у двох ліцеях міста за кошти освітньої субвенції державного бюджету.

Фото zt-rada.gov.ua

Житомирські школи продовжують оснащувати надсучасним обладнанням. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, новітнє  лабораторне обладнаня для кабінетів фізики  встановили у двох ліцеях міста за кошти  освітньої субвенції державного бюджету. Сьогодні його протестували у  Житомирському ліцеї  №25.

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Для цього заклади обиралися на конкурсній основі. Тепер на базі нових кабінетів  фізики не тільки проводитимуть уроки, а й запровадять факультативні заняття для тих дітей з усього міста, які мають бажання займатися поглибленим вивченням цього предмету.

«Завдяки такому лабораторному обладнанню  діти можуть відтворювати та моделювати різні фізичні процеси. Працюємо над тим, щоб такі класи були у всіх школах Житомира", - наголосив Житомирський  міський голова Сергій Сухомлин, який разом з ліцеїстами та викладачами протестував нове обладнання. 

За його словами,  у місті невдовзі планують закупити нові лабораторні класи  для кабінетів хімії та інших шкільних предметів.

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