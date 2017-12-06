У Житомирі на Смолянському кладовищі відбувся мітинг-реквієм пам’яті загиблих бійців АТО

Сьогодні у Житомирі на Смолянському кладовищі відбувся мітинг - реквієм пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг відбувся до Дня Збройних Сил України на військовому кладовищі, де поховані загиблі в АТО вояки.

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Участь у заході узяли близько ста чоловік: священики різних конфесій, військовослужбовці, волонтери, родичі загиблих та керівники влади міста - Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, його заступник Матвій Хренов та інші.

Присутні згадали загиблих та поклали квіти до могил воїнів.

Зі словами вдячності тим, хто віддав своє життя за незалежність України, звернувся представник військовомобільних десантних військ, в.о. начальника Житомирського гарнізону полковник Олександр Пухальський.

Під час урочистостей поіменно згадали усіх житомирян, які загинули в антитерористичній операції.

Перед учасниками вшанування урочистим маршем пройшли військові. У пам'ять за загиблими героями священики відслужили молебень.