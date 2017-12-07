На Харківщині бійці АТО купили 61 квартиру по житловій програмі

Проміжні підсумки роботи програми надання підтримки учасникам АТО для будівництва і придбання житла в Харківській області на 2016-2018 роки підвели під час сесії обласної ради. Про це повідомили в прес-службі Харківської ОДА.

Читайте такожПрокуратура розслідує виділення АТОшникам землі на кладовищі у Запорізькій областіЯк повідомив директор Департаменту містобудування та архітектури ОДА Михайло Рабинович, станом на 1 жовтня поточного року 13 млн грн, виділених на придбання житла для учасників АТО, повністю використані. Закуплена 61 квартира загальною площею 3335 кв. м.

"Для участі в програмі було погоджено 18 будинків, які знаходяться на фінальних стадіях будівництва. У цих будинках учасники програми мали змогу вибирати житло з 912 квартир", - розповів Рабінович.

Нагадаємо, обласну програму надання підтримки учасникам АТО для будівництва і придбання житла на 2016-2018 роки ухвалили 14 квітня 2016 року. Учасники програми можуть придбати житло, заплативши 60% його вартості, 40% виплачується з обласного бюджету.