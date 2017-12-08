Навесні львівські патрульні пересядуть на велосипеди, нові двоколісні з формою подарувала місія ЄС (відео)

11:16, 08 грудня 2017
Суспільство
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Крім велосипедів копи отримали в подарунок від ЄС літню форму з шортами.

Навесні львівіські патрульні заступлять на велопатрулювання. Насамперед будуть їздити парками і центром міста.

На двоколісних правоохоронці зможуть бути ближче до людей і швидше надати допомогу громадянам. Крім велосипедів копи отримали в подарунок від ЄС літню форму з шортами. А ще шоломи, фляги для води і спортивні рукавички.

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Теги: #велопатруль у Львові