Навесні львівські патрульні пересядуть на велосипеди, нові двоколісні з формою подарувала місія ЄС (відео)
11:16, 08 грудня 2017Суспільство
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Крім велосипедів копи отримали в подарунок від ЄС літню форму з шортами.
Навесні львівіські патрульні заступлять на велопатрулювання. Насамперед будуть їздити парками і центром міста.
На двоколісних правоохоронці зможуть бути ближче до людей і швидше надати допомогу громадянам. Крім велосипедів копи отримали в подарунок від ЄС літню форму з шортами. А ще шоломи, фляги для води і спортивні рукавички.
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