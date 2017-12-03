Меморандум про співпрацю підписали райдержадміністрації Вінницької та Луганської областей

Відбулася зустріч голови Вінницької обласної державної адміністрації Валерія Коровія з головою Новоайдарської райдержадміністрації Луганської області Віктором Сергієнком та першим заступником голови Білокуракинської райдержадміністрації Луганської області Сергієм Щебетенком.

Під час зустрічі були підписані угоди про співпрацю між Новоайдарською райдержадміністрацією і Літинською РДА та Білокуракинською РДА і Тиврівською райдержадміністрацією.

Головними пунктами угод визначено сприяння волонтерській діяльності. Також, відповідно до угод сторони сприятимуть забезпеченню фахівців, залучених до роботи в закладах освіти, культури, охорони здоров’я місцем тимчасового проживання. Погоджено також координувати, у межах своєї компетенції, стажування з метою обміну досвідом фахівців в закладах освіти, культури, охорони здоров’я.

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Сторони обмінюватимуться інформацією щодо перспектив розвитку аграрно-промислового сектору економіки, змісту програм соціально-економічного розвитку територій та інвестиційних проектів та надаватимуть пропозиції щодо залучення інвестицій на території Новоайдарського та Білокуракинського районів.

У соціальній сфері сторони обмінюватимуться досвідом роботи із незахищеними верствами населення, в тому числі внутрішньо переміщеними особами. Також сприятимуть розвитку сімейних форм виховання та підбору дітей для влаштування в прийомні сім’ї.

Під час зустрічі голова Вінницької ОДА Валерій Коровій наголосив, що Вінниччина готова підтримувати тісні стосунки зі всіма регіонами України, а сьогоднішня зустріч окреслює тенденції співпраці задля єдності, стабільного розвитку та соціально-економічного становлення нашої держави.

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