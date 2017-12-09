У Житомирі обговорили проблеми учасників АТО (фото)

Сьогодні у Житомирі відбулася всеукраїнська конференція організацій учасників бойових дій та ветеранів антитерористичної операції.

Читайте такожСім’ї учасників АТО і волонтери Житомирщини побували у Києві на прем’єрі фільму "Кіборги"Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, зустріч відбулась за участю голови Житомирської обласної ради Володимира Ширми.

За його словами, учасники АТО Житомирщини мають змогу отримати лікування, пройти реабілітацію завдяки обласній програмі підтримки учасників бойових дій та учасників антитерористичної операції.

Крім цього, в області функціонує потужний госпіталь у місті Бердичеві, на базі якого в минулому році відкрили центр неврологічної допомоги та психологічної реабілітації учасників АТО на 60 ліжок та ввели посади практичних психологів.

З моменту створення у госпіталі оздоровилися близько 2 тис. учасників АТО.

Нагадаємо, на Житомирщині зареєстровано 36 громадських організацій учасників антитерористичної операції.