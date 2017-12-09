"Завтра будуть проблеми у вас, серйозні": у Москві погрожували організаторам показу фільму про війну на Донбасі (відео)

У Москві на фестивалі "Артдокфест" на показ фільму "Політ кулі" режисера Беати Бубенець, присвяченому війні на Донбасі, прийшли прихильники бойовиків, які почали загрожувати президенту фестивалю Віталію Манському й режисерові фільму. Запис розмови Бубенець оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

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Двоє чоловіків розповідали Манському й Бубенець, що герої фільму – бійці українського добровольчого батальйону "Айдар" – "відморозки", які "вбивали і гвалтували невинних людей".

На слова режисера, що те саме можна сказати і про бойовиків на Донбасі, один із чоловіків заявив: "Кому ти це розповідаєш, ти що, дурна?" За його словами, із 2014 року він брав участь у військовому конфлікті на Донбасі на боці бойовиків.

У підсумку співрозмовники заявили, що не допустять показу фільму "Політ кулі" "в центрі Москви" і пригрозили, що незабаром на фестиваль під'їдуть їхні прихильники, які досі не знали про показ.

"Ми вам би не дали це ось зараз просто показувати. А завтра... Вибачте, будуть проблеми у вас, серйозні", – підкреслив співрозмовник.

Один із глядачів фільму в коментарі виданню "Медуза" розповів, що після показу прихильники бойовиків почали кричати "Ганьба" в залі й пішли тільки на прохання охорони, глядачів і Віталія Манського.

Бубенець знімала свій фільм 2014 року в місті Щастя Луганської області.