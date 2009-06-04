Київські чиновники придумали спосіб непогано заробити на парках

Рішення влади Києва щодо реорганізації «Київзеленбуду», спрямоване нібито на скорочення адміністративних витрат, дозволить столичним чиновникам вирішити питання з комунальним майном, розташованим на території міських парків, пише тижневик «Коментарі:».

Такої думки притримуються і депутати Київради. Член постійної комісії Київради з питань бюджету й соціально-економічного розвитку, депутат фракції БЮТ Сергій МЕЛЬНИК вважає, що справжня мета реорганізації «Київзеленбуду» - не стільки підвищити ефективність управління комунальним підприємством, скільки оперативно перерозподілити комунальну власність, розташовану на «зелених» територіях.

«Не секрет, що на території парків перебувають дуже цікаві об’єкти. На їх експлуатації й приватизації можна непогано заробити», - відзначив С.МЕЛЬНИК.

Такої самої думки й секретар постійної комісії Київради з питань екологічної політики Юрій КУРІННИЙ (Блок Литвина). «Задумана реформа безпрецедентна, це спроба підконтролити всі комунальні підприємства, які займалися зеленим господарством. Але справа не в КП, інтрига цього задуму криється в слові «майно», яке буде передано на баланс філіям», - пояснив він.

За словами С.МЕЛЬНИКА, у рішенні Київради не зазначені Голосіївський і Шевченківський райони, тому що «депутатам міськради, які лобіюють інтереси цих районів, удалося в останній момент викреслити їх зі списку». Але, на думку «Коментарів:», тут, скоріше за все, зіграв політичний момент - з БЮТ у Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО є «джентльменська угода про ненапад», а саме «бютівець» керує Голосіївським районом. З керівником Шевченківського району мер міста перебуває в антагоністичних стосунках, тому в мерії побоялися виступити відкрито проти Віктора ПИЛИПИШИНА.

Видання нагадує, що, відповідно до рішення Київради, до КП «Київзеленбуд» приєднають районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень Оболонського, Святошинського, Подільського, Печерського, Солом`янського, Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів, а також лісопаркові господарства Дарницьке, Святошинське та Конча-Заспа.