Територія поза законом: екранізація роману Жадана вийде в прокат під назвою "Дике поле"

Екранізація роману Сергія Жадана «Ворошиловград» від режисера Ярослава Лодигіна матиме назву «Дике поле». Про це 13 грудня виданню Детектор медіа розповів продюсер фільму Володимир Яценко. Фільм вийде в прокат 11 жовтня 2018 року.

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"Нова назва – «Дике поле» з припискою «за романом Сергія Жадана Ворошиловград». Такий варіант з’явився достатньо давно, бо це парафраз самої історії: «Дике поле» – це і є те місце, територія поза законом, яке показано в нашій стрічці", - заявив продюсер.

"Ми тестували назву «Ворошиловград». У більшості людей, які не знають про існування роману, вона викликає асоціації з «совком» або фільмами про війну (типу «Сталінграда»). Це зовсім інші асоціації, що ніяк не пов’язані з нашим фільмом", - підкреслив Яценко.

"Наша стрічка – це істерн, історія про свободу, про повернення додому. На нашу думку, «Дике поле» відображає суть цієї історії", - сказав продюсер.

"У Жадана поки що не питали, але думаю, все буде добре", - зазначив Яценко.

В інших країнах фільм виходитиме під назвою "The Wild Fields". "Але подивимося, що запропонують сейлзи, можливо, на їхню думку, інша назва буде більш релевантною для іноземної аудиторії", - припустив продюсер.

Як повідомлялося, зйомки фільму почалися на Луганщині у серпні цього року і тривали до вересеня. Бюджет стрічки складає 30,98 млн грн (1 млн 100 тисяч євро), половину із цих коштів (15,49 млн грн) надає Держкіно, решту - українська компанія Limelite та швейцарська Film Brut.

Жадан опублікував «Ворошиловград» у 2010 році. Роман отримав кілька престижних літературних премій (у тому числі «Краща українська книга десятиліття» від BBC) і був перекладений на англійську, польську, французьку, російську та німецьку мови.