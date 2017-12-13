Гадання на Андрія: як в Україні дівчата ворожать на долю (фоторепортаж)

13 грудня 2017 року за релігійним календарем відзначається День святого апостола Андрія Первозванного.

Щоб дізнатися про своє майбутнє в любові, в ніч з 12 на 13 грудня в старовину влаштовували гадання. Ця традиція збереглася і в наш час.

Дівчата ворожать на своїх суджених і моляться Андрію Первозванному, щоб він подарував їм гарних наречених.

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В Україні теж дівчата збираються, щоб дізнатися ім'я судженого. До нас дійшло безліч ворожінь: на кільце, на попіл, на солому, за допомогою чобітка, воску, дрібних предметів, швейних голок і так далі.

Також молодь збирається разом, щоб відзначити Андріївські вечорниці і виконати обряд "кусання Калити" - хлопці повинні, не засміявшись, верхи на кочерзі підстрибнути й відкусити шматок калити. Тим, кому це вдається - доля обіцяє щасливе одруження, а хто був не дуже вправним - йшов від калити з вимазаним у сажу обличчям.

Раніше УНІАН показував, як у Львові відсвяткували Івана Купала.