У Львові взято під варту підозрюваного у захопленні земель прикордонної смуги на Закарпатті

Шевченківський райсуд Львова взяв під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн грн підозрюваного у заволодінні землями прикордонної смуги у Закарпатській області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий прокурор Західного регіону України Олег Сенюк.

«Одіозного організатора на прізвисько «Докі» так званого «приватного кордону» на Закарпатті вздовж лінії держкордону, через який за межі України тривалий час переправляли контрабанду, Шевченківський райсуд Львова взяв під варту на два місяці з альтернативою застави в розмірі 30 млн грн», - повідомив Сенюк.

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Він також зазначив, що вказаний чоловік підозрюється в організації заволодіння у групі із службовими особами Держземагентства в Закарпатській області через підставних осіб землями прикордонної смуги площею понад 130 га, «у чому йому власне повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України».

«За цим фактом досудове розслідування триває. Встановлюється причетність інших осіб до скоєння цих та інших злочинів. При цьому ми вже провели орієнтовно 30 експертиз та допитали понад 100 осіб», - повідомив військовий прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада військовий прокурор Західного регіону Олег Сенюк поінформував про проведення у Закарпатській області спецоперації щодо документування протиправної діяльності осіб, які можуть бути причетними до незаконного захоплення земель прикордонної смуги на Закарпатті, а також до організації виготовлення і збуту наркотиків.

В ході спецоперації силовики затримали екс-керівника управління Держгеокадастру у Берегівському районі.