У 2018 році на Житомирщині планують закупити ангіограф, апарати для рентгену та ультразвукової діагностики

На Житомирщині в обласному бюджеті на 2018 рік передбачаються кошти для закупівлі ангіографа, апаратів для рентгену та ультразвукової діагностики. Про це повідомив т.в.о. директора департаменту фінансів ОДА Леонід Мініч сьогодні, 13 грудня, на засіданні комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів, зазначає прес-служба облдержадміністрації.

«У поточному році вдалося забезпечити ще на стадії формування бюджету значні кошти на капітальні видатки 2018 року – майже у три рази більше, ніж торік. Це співфінансування по 4 об’єктах, які будуть фінансуватися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку (14,8 млн грн) та придбання медичного обладнання – 6,5 млн грн буде співфінансуватися на придбання ангіографа, 5 млн грн піде на придбання рентген-апарата та 3 млн грн на апарат ультразвукової діагностики», – сказав Мініч.

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За його словами, крім капітальних видатків, в області у 2018 році видатки на галузь охорони здоров’я передбачають:

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет – 24,8 млн грн.

Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 37,4 млн грн.

Придбання лікарських засобів для громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС – 7,3 млн грн.

Видатки на придбання лікувального харчування дітям, хворим на фенілкетонурію – 1,5 млн грн.

Забезпечення наркотичними, психотропними і засобами для наркозу, дорого вартісними медикаментами – 9,4 млн грн.

Раніше повідомлялося, що у Житомирі міськрада розподілила більше 4 мільйонів гривень державної субвенції.