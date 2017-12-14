У Дніпрі запрацювала волонтерська "фабрика святого Миколая"

У Дніпрі у рамках благодійної акції «Миколай про тебе не забуде» запрацювала «фабрика святого Миколая», де волонтери фасують подарунки для дітей.

Як розповіла Радіо Свобода координаторка акції Ніна Медвєдєва, наразі волонтери сформували пакунки для розвезення за шести маршрутами, усього таких маршрутів – близько 50.

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Загалом учасники ініціативи планують зібрати й передати подарунки двом тисячам дітей – з багатодітних та незаможних сімей, сиротам, дітям бійців АТО та переселенців.

На «фабриці», комплектуючи мішечки, намагаються врахувати вік і зацікавлення дитини. До кожного подарунку входять три складові – канцтовари, іграшка та цукерки.

Подарунки збиратимуть та фасуватимуть до 15 грудня включно, з 16 до 19 грудня волонтери розвозитимуть їх домівками.

Вперше акція «Миколай про тебе не забуде» відбулася у Львові, згодом ідею реалізували в інших містах України, а також у Польщі.