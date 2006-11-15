Кабмін продасть Криворіжсталь остаточно

Кабінет Міністрів планує наступного року продати останній міноритарний держпакет ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг». Про це сказано в проекті Закону (№2550) “Про орієнтовний перелік об`єктів права державної власності, які підлягають приватизації в 2007 році”, який зареєстровано на сайті парламенту.

На приватизацію планується виставити держпакет у розмірі 1,3% статутного фонду ВАТ номінальною вартістю 50 млн. 173,93 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, зараз в держвласності перебуває 1,74% ВАТ «Міттал Стіл Крівій Ріг», 93,02%-ний пакет акцій ВАТ «Міттал Стіл Крівій Ріг» (КГМК «Криворіжсталь», що була ВАТ) належить компанії Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина).

До кінця 2006 рік вже оголошено дати біржового продажу чотирьох дрібних пакетів – двох по 0,32% і двох – по 0,33%. Початкова вартість 0,33% держпакета акцій ВАТ відповідно до оцінки Фонду держмайна становитиме 12 млн. 736,4 тис. грн., 0,32% держпакета - 12 млн. 350,5 тис. грн. Номінальна вартість 1 акції ВАТ становить 1 грн.