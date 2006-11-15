Хто є хто в Міністерстві юстиції і що має робити

Кабінет міністрів України своєю постановою №1577 від 14 листопада затвердив положення про Міністерство юстиції.

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Згідно з положенням. Мін’юст визначений головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики.

Основними завданнями Мін’юсту визначені забезпечення реалізації державної правової політики та політики у сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС, підготовка пропозицій щодо проведення правової реформи, забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина, підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, його систематизація, розроблення проектів нормативно-правових актів та міжнародних договорів України з правових питань, проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, державна реєстрація нормативно-правових актів, ведення Єдиного державного реєстру таких актів.

Крім того, до завдань Мін’юсту віднесено координацію роботи з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, організацію виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів, організацію роботи нотаріату та органів реєстрації актів громадянського стану тощо.

Положенням визначено, що Мін’юст здійснює правову експертизу щодо відповідності Конституції та законам України, вимогам нормопроектувальної техніки проектів законів, інших актів законодавства, що подаються на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Крім того, Мін’юст здійснює легалізацію всеукраїнських об’єднань громадян, проводить реєстрацію міжнародних громадських організацій, відділень, філій, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав в Україні, всеукраїнських і міжнародних благодійних організацій тощо. Мін’юст також здійснює державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності. Положенням також визначено, що Мін’юст забезпечує підготовку відповідних документів та представництво інтересів держави в Європейському Суді з прав людини, та виступає як представник інтересів Президента України, в утворених ним для здійснення своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб та Кабінету Міністрів України під час розгляду справ судами України та іноземних держав або міжнародними судовими органами та установами.

Положення визначає, що Мін’юст очолює міністр, який призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою за поданням прем’єр-міністра України; міністр має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України. Пропозиції щодо кандидатур заступників Міністра вносить на розгляд Кабінету Міністрів України прем’єр-міністр України за поданням міністра.

Міністр здійснює керівництво міністерством, а крім того, має право приймати рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство, подає прем’єр-міністрові України пропозиції щодо утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції, погоджені з головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду, для подання Президентові України, призначає членів кваліфікаційних комісій суддів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Міністр розподіляє обов’язки між своїми заступниками за погодженням з прем’єром, однак самостійно призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату міністерства.

Граничну чисельність працівників Мін’юсту затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру центрального апарату міністерства затверджує міністр за погодженням з Прем’єр-міністром України. Штатний розпис і кошторис Мін’юсту затверджує міністр за погодженням з Мінфіном.