Голова Житомирської ОДА Гундич доручив організувати святкові новорічні заходи для дітей області
Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні підписав розпорядження про організацію святкових новорічних заходів для дітей області.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, на виконання цього документу у всіх районах та містах області до Дня Святого Миколая, новорічних і різдвяних свят відбудуться концерти, обрядові вистави, театральні постановки для дітей. Окрім цього, у Житомирі організують обласні заходи для дітей пільгових категорій у День Святого Миколая та напередодні Нового року.
Також Гундич доручив провести в грудні свято відкриття новорічної ялинки як у Житомирі, так і у районних центрах і містах області.
Окрім цього, 19 грудня у Житомирській обласній філармонії імені С. Ріхтера відбудеться обласний захід для дітей пільгових категорій «Святий Миколай, до нас у гості завітай!». А 26 грудня у приміщенні Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені І. Кочерги пройде свято Нового року під патронатом голови облдержадміністрації.
Також до кінця грудня у регіоні проведуть новорічну зустріч керівництва області з дітьми, батьки яких загинули в антитерористичній операції на сході України.
"Для організації цікавого дозвілля школярів та молоді області у новорічні і різдвяні свята діти відвідають під час зимових канікул театри, кінотеатри, музеї, інші заклади культури і мистецтва", - сказано у повідомленні.