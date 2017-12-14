Голова Житомирської ОДА Гундич доручив організувати святкові новорічні заходи для дітей області

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, на виконання цього документу у всіх районах та містах області до Дня Святого Миколая, новорічних і різдвяних свят відбудуться концерти, обрядові вистави, театральні постановки для дітей. Окрім цього, у Житомирі організують обласні заходи для дітей пільгових категорій у День Святого Миколая та напередодні Нового року.

Також Гундич доручив провести в грудні свято відкриття новорічної ялинки як у Житомирі, так і у районних центрах і містах області.

Окрім цього, 19 грудня у Житомирській обласній філармонії імені С. Ріхтера відбудеться обласний захід для дітей пільгових категорій «Святий Миколай, до нас у гості завітай!». А 26 грудня у приміщенні Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені І. Кочерги пройде свято Нового року під патронатом голови облдержадміністрації.

Також до кінця грудня у регіоні проведуть новорічну зустріч керівництва області з дітьми, батьки яких загинули в антитерористичній операції на сході України.

"Для організації цікавого дозвілля школярів та молоді області у новорічні і різдвяні свята діти відвідають під час зимових канікул театри, кінотеатри, музеї, інші заклади культури і мистецтва", - сказано у повідомленні.