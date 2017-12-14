У Харкові захист другого учасника резонансної ДТП найближчими днями оскаржить арешт

Захист другого учасника ДТП на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова в Харкові Геннадія Дронова у апеляції оскаржить продовження йому міри запобіжного заходу у вигляді арешту.

Як повідомив кореспонденту УНІАН адвокат Дронова Сергій Перепелиця, апеляційна скарга буде підготовлена у найближчі дні.

За словами Перепелиці, захист наполягатиме на запобіжному заході, не пов’язаному із триманням під вартою, щоб Дронов мав змогу спілкуватися із лікарями.

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При цьому Перепелиця не зміг точно сказати, яке у Дронова самопочуття сьогодні, адже не відвідував його.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Київський райсуд Харкова під головуванням судді Світлани Муратової ухвалив рішення про продовження Дронову терміну тримання під вартою до 10 лютого включно без права внесення застави.

Довідка УНІАН. Аварія сталася ввечері 18 жовтня на пішохідному переході на перехресті вулиці Сумьскої та провулку Мечникова у Харкові. Там зіткнулися автомобілі Lexus та Volkswagen, після чого Lexus відкинуло на натовп пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули, 5 отримали травми.

Слідчими органами відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.