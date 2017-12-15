У Житомирі відзначили 110-річчя заснування обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка. Як передає кореспондент УНІАН, урочистості з цієї нагоди відбулися сьогодні у Житомирській обласній філармонії ім. С.Ріхтера.

Перед початком заходу гості ознайомилися з виставкою книг авторів-просвітян та архівних документів про житомирську «Просвіту».

Святкування розпочалося переглядом фільму.

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Про історію організації розповів її очільник, журналіст Святослав Васильчук. За його словами, до складу товариства входять викладачі вищих навчальних закладів регіону, вчителі, журналісти, лікарі, службовці, культурно-мистецькі діячі.

Далі відбулася церемонія нагородження кращих активістів обласної «Просвіти» відзнаками Житомирської обласної ради та Житомирської облдержадміністрації, яку провели заступник голови Житомирської ОДА Ярослав Лагута та заступник голови Житомирської обласної ради Максим Вілівчук.

Як прозвучало на урочистостях, вже у наступному році у Житомирі планується встановлення анотаційної дошки на будівлі по вулиці Михайлівській, 15, де у 1907-1912 роках діяло товариство «Просвіта» ім.Т.Шевченка.